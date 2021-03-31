تأجيل مباراة حاسمة بتصفيات أمم أفريقيا وجدل "مؤامرة كورونا"

جرى تأجيل مباراة تصفيات كأس الأمم الأفريقية بين سيراليون وبنين حتى يونيو المقبل، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأربعاء، بعد أن تم إلغاء المباراة هذا الأسبوع بسبب خلاف حول نتائج اختبارات فيروس كورونا.

من المقرر أن تحدد المباراة الفريق الأخير الذي سيتأهل لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون العام المقبل.

وكان من المقرر أن تقام المباراة أمس الثلاثاء – اليوم الأخير من التصفيات – لكن فريق بنين الزائر رفض دخول الملعب عندما تم منع 5 من لاعبيه من اللعب بعد أن أعلنت سلطات سيراليون في يوم المباراة إصابتهم بكوفيد – 19.

وعارضت بنين صحة الاختبارات، مدعية أنها كانت حيلة لوضعها في وضع غير موات للتصفيات المؤهلة.

رفض الفريق مغادرة الحافلة بعد وصوله إلى الملعب في فريتاون وتم إلغاء المباراة في النهاية بعد ساعتين من موعد انطلاقها المقرر.

وتحتاج سيراليون للفوز للتأهل إلى كأس أمم أفريقيا لأول مرة منذ 25 عاما، في حين أن التعادل سيكون كافيا لتأهل بنين.

وقال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن تحديد موعد جديد للمباراة في فترة المباريات الدولية المقبلة التي يحددها الفيفا كان "أفضل إجراء".

أيضا، ستبقى نتيجة مباراة أمس الثلاثاء في التصفيات بين ساحل العاج وإثيوبيا معلقة على الرغم من توقفها قبل حوالي 10 دقائق عندما سقط الحكم واضطر إلى الخروج من الملعب.

وكان فريق ساحل العاج متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف عندما أصيب الحكم الغاني تشارلز بولو بدوار وسقط على الأرض حيث حاول اللاعبون مساعدته على الخروج من الملعب.

وكان الحكم الرابع للمباراة من ساحل العاج ولذا لم يستطع إدارة المباراة لتنتهي دون مزيد من اللعب. وكان الفريقان قد تأهلا إلى كأس أمم أفريقيا على أي حال.

وذكرت وسائل إعلام في ساحل العاج أن الحكم بصحة جيدة ويتعافى في المستشفى اليوم الأربعاء.