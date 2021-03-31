لاعب شطرنج مصري يقتنص فضية أندية أوروبا

فاز لاعب الشطرنج المصري باسم أمين، الأربعاء، بفضية بطولة أوروبا للأندية، مع فريقه الفرنسي كليشي، إضافة إلى حصوله على فضية أفضل أداء في البطولة على الطاولة الثالثة.

وتمكن أمين، الاثنين الماضي، من الصعود مع فريق كليشي الفرنسي، إلى الدور النهائي لبطولة أوروبا، الذي يقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، وتتنافس فيه 10 فرق أوروبية.

واجتاز لاعب الشطرنج المصري التصفيات الأولى مع فريقه الفرنسي، بعدما حصد 6 نقاط خلال 8 مباريات بالمجموعة، ليساهم في صعود فريقه على رأس المجموعة السادسة ببطولة أوروبا للأندية أونلاين، التي ينظمها الاتحاد الأوروبي للشطرنج، بمشاركة 90 ناديا.

نظام البطولة

ويشرح لاعب الشطرنج المصري، نظام البطولة، فيقول: "يشارك في البطولة 90 فريقا، قُسمت إلى 9 مجموعات، كل مجموعة بها 10 فرق، ويلعب في كل فريق 4 لاعبين، ويتأهل من كل مجموعة الفريق الأول والثاني، ليصل إلى الدور قبل النهائي 18 فريق".

ويتابع اللاعب المصري في حديثه لموقع دوت الخليج: "استطاع فريقي الفرنسي كليشي الصعود على رأس المجموعة السادسة إلى الدور قبل النهائي الذي أقيم الاثنين، وبعد مباريات قوية استطعنا الوصول إلى الدور النهائي".

ويوضح أمين أن تصفيات قبل النهائي التي أُجريت الاثنين، تتكون من 3 مجموعات، في كل واحدة منها 6 فرق، ويصعد 3 فرق إلى النهائي من كل مجموعة، إلى جانب الفريق الذي حصل على أكبر عدد نقاط، لينافس في الدور النهائي 10 فرق".

أما عن الدور النهائي، يشير أمين إلى أن النهائي يُلعب بنظام دوري من دور واحد؛ حيث يلعب كل فريق تسعة مباريات، ويكون المجموع بالنقاط؛ إذ يحصل الفريق الفائز في كل مباراة على نقطتين، وفي حالة التعادل يحصل على نقطة واحدة.

وتوجه لاعب الشطرنج الدولي، عبر فيسبوك بالشكر إلى زملائه في الفريق، على المجهود الكبير المبذول خلال الخمس أيام السابقة، وإلى المتابعين خلال فترة البطولة.

تجدر الإشارة إلى أن أمين يلعب حاليا لثلاث أندية أوروبية، هي: "فيرنهايم" في ألمانيا، "فاسا" في السويد، و"كليشي" في فرنسا، بالتزامن مع اللعب لنادي الشرقية للدخان في مصر.

وحصل لاعب الشطرنج المصري على جميع الألقاب الدولية في لعبة الشطرنج، إذ يحمل حاليا لقب أستاذ دولي كبير (GM)، وكذلك أستاذ اتحاد (FM)، وهو أول لقب في اللعبة، إلى جانب لقب أستاذ دولي (IM).

واشتهر أمين مؤخرا بعد حصوله على لقب سوبر غراند ماستر (SGM)، وهو اللقب الرابع في مسيرته، ويصنف اللاعب حاليا رقم 41 ضمن قائمة أفضل 100 لاعب على مستوى العالم.