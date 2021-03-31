تصفيات المونديال.. مقدونيا الشمالية "تنفجر" في وجه ألمانيا

فجرت مقدونيا الشمالية قنبلة مدوية في وجه ألمانيا عندما هزمتها 2-1 في عقر دارها، الأربعاء، بالمجموعة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
وبفوزه على ألمانيا، احتفل المنتخب القادم من البلقان بأهم انتصار له على المستوى الدولي.
ورغم سيطرة ألمانيا على الكرة بنسبة 70 بالمئة في الشوط الأول وتسديد ليون غوريتسكا الكرة في العارضة، كان الفريق الزائر أول من سجل بعد أن أفلت المخضرم غوران بانديف (37 عاما) من الرقابة في المنطقة، ليسجل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.
وعادل إيلكاي غندوغان النتيجة لألمانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 63، لكن رغم ضغط ألمانيا وفرصة ذهبية لتيمو فيرنر قبل 10 دقائق من النهاية لم تنجح "الماكينات" في الحسم.
وسجل إيليف إيلماس هدف الفوز لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 85، لتكتمل الصاعقة على بطل النسخة قبل الماضية من كأس العالم.
وهذه أول خسارة لألمانيا على أرضها في تصفيات كأس العالم في 20 عاما، في آخر تصفيات للمدرب يواخيم لوف الذي قرر الرحيل عن المنتخب بعد بطولة أوروبا الصيف المقبل.
ورفعت مقدونيا الشمالية رصيدها إلى 6 نقاط بالتساوي مع ألمانيا، بفارق 3 نقاط عن أرمينيا صاحبة الصدارة.
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