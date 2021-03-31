الأردن: مفاوضات مصر حول سد النهضة تعكس حرصها على تحقيق العدالة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين الأردنى أيمن الصفدى، أن الجهود المكثفة التى تبذلها مصر للتوصل لاتفاق تفاوضى حول قضية سد النهضة يعكس حرصها على تحقيق العدالة فى توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال اتصالاً هاتفياً أجراه مع وزير الخارجية سامح شكرى، جرى خلاله بحث عدد من القضايا الثنائية والمستجدات فى المنطقة فى سياق عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين. وأشار الصفدى، إلى أن أمن مصر المائى هو جزء من الأمن القومى العربى وأن المملكة تقف بالمطلق مع مصر فى حماية حقوقها، مشددا على أهمية التوصل لحل تفاوضى لقضية سد النهضة يحفظ حقوق مصر والسودان الشقيقتين وجميع الأطراف، لافتًا إلى ضرورة عدم اتخاذ أية خطوات لا تراعى حقوق جميع الأطراف فى مياه النيل، وعدم ملء السد خارج اتفاق عادل على أساس القانون الدولى.

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