الدبيبة يعلن دعم مصر بأزمة سد النهضة: جزء من الأمن القومى الليبى

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تغريدة على حسابه على "تويتر": "نؤكد دعمنا الكامل للأشقاء فى مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة وندفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع". يذكر أن عددًا من الدول العربية أعلنت دعمها لمصر والسودان فى أزمة سد النهضة، فى مواجهة التعنت الإثيوبى فى المفاوضات، فى ظل محاولات حثيثة من الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.

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