تأخير موعد صرف حساب المواطن الدعة ال41 قبل رمضان 1442 وضرورة تحديث البيانات

صدور أهلية حساب المواطن 2021 الدفعة الحادية والأربعين، قد أعلنها البرنامج عبر حسابه الرسمي ’’www.ca.gov.sa’’، ويمكنكم الاستعلام عن استحقاق المواطن وقيمة المستحقات عن طريق الرابط المرفق إليكم، ويجب عليكم التأكد من تحديث البيانات باستمرار إذا طرأ أية تغيرات، لعدم التعرض إلي إيقاف الدعم لأي سبب من الأسباب، وخصوصاً مع إيقاف التسجيل خلال الفترة الحالية ولم يتم تحديد موعد لفتحه، وسنتعرف الآن علي موعد صرف دفعة أبريل من حساب المواطن 1442.

أعلن البرنامج عبر حسابه الرسمي، بدء تقديم الطلبات للاعتراض علي أهلية الدفعة الماضية من منتصف الشهر، وبعد أيام قليلة سيتم صرف دفعة جديدة لجميع المستفيدين، وسيمكنكم الحصول علي الدعم المناسب لكم وفق الشروط المعلنة مسبقاً، وسيمكنكم التعرف علي ضرورة تحديث البيانات وكيفية إضافة تابعين عن طريق الخطوات المرفقة إليكم الآن بالشرح المبسط مع الصور.

موعد صرف حساب المواطن أبريل 2021

جدير بالذكر أن خطة حساب المواطن تسير بنمط معين، ويتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة الواحدة والأربعين يوم الأحد بتاريخ “11 ابريل’’، وذلك لوجود ومصادفة يوم العاشر مع يوم أجازة رسمية داخل المملكة العربية السعودية، وسيكون قبل أول أيام رمضان المبارك بيومين.

إن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية وسنعرف المعايير الرسمية معكم الآن، ونذكركم أن موعد صرف الدعة الجديدة يوم 10 من الشهر، وسنتعرف معكم علي أخر أخبار التسجيل في برنامج حساب المواطن، وكيفية تحديث البيانات.

تحديث بيانات حساب المواطن

أصدر البرنامج عدد من الضوابط تم إعلانها لتشمل الفرد المستقبل، وقد تم تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م، وبعض التعديلات منها إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية:

عقد إيجار موحد من منصة إيجار.

صك ملكية السكن.

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

وذلك كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

إضافة تابعين عبر حساب المواطن

يمكنكم إضافة التابعين بكل سهولة، وذلك عن طريق تسجيل دخول حساب المواطن، وتطبيق الخطوات الآتية:

الدخول إلي الحساب الشخصي.

اختيار تفاصيل الطلب.

تحديد بيانات التابعين.

إضافة التابع.

الضغط على أيقونة حفظ.

وردًا على مستفيد آخر فشل في الدخول على حسابه لإضافة تابعين جُدد أشارت خدمة المستفيدين إلى أن المستفيد، نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يومًا، فقد تم إيقاف حسابه بالبرنامج، وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن 2021.