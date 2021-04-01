نتائج قياس الورقية 1442.. تعرف على موعد ظهورها وطريقة الاستعلام

يترقب الكثيرون موعد ظهور نتائج قياس الورقية 1442 هـ، والتي يتمكن من خلالها الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من الالتحاق بإحدى الجامعات السعودية، بشرط استوفاء الشروط التي تحددها كل جامعة واجتياز اختبار القدرات الموحد الذي يقوم به مركز قياس الوطني لتحديد مستوى الطلاب وقدراتهم التي تؤهلهم من اختيار التخصص الدراسي المناسب.

اختبارات قياس للقدرات

هناك بعض الجامعات في المملكة العربية السعودية التي تشترط اجتياز الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة اختبار القدرات العامة في علم الرياضيات واللغة العربية، والذي يقوم بإجرائه مركز قياس الوطني للتمكن من القبول في الجامعة، والجدير بالذكر أن المركز يجري خمسة اختبارات، من بينهم اختبارين يتم أدائهم على الحاسب الآلي، وثلاثة اختبارات يتم أدائهم بشكل ورقي.

كما أن البرنامج يقيس قدرة الطالب الجامعي على التحليل والاستنباط وقدرته على التعلم بصرف النظر عن اختبار معلوماته في موضوع معين، مع العلم أن نسبة الاختبارات تتراوح ما بين 30% إلى 40% بناءً على ضوابط كل جامعة، وباقي النسبة يتم تحديدها بناءً على الدرجات الحاصل عليها الطالب في امتحانات الثانوية العامة.

موعد ظهور نتائج قياس الورقية 1442

من المنتظر الإعلان عن نتيجة اختبارات القدرات العامة من قياس في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع يتم حسابهم بدءً من موعد انتهاء الاختبارات، حيث يتم التصحيح آليًا، أما المراجعة وتحليل الدرجات تتم من خلال خبراء متخصصين، مع العلم أن النتيجة لا تحدد نجاح الطالب أو رسوبه، بينما هي عبارة عن درجات بحد أقصى مائة درجة.

الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة من قياس

يتم الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمركز قياس الوطني . تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بالمستعلم. النقر على أنا لست روبوت، ثم الضغط على زر “تسجيل الدخول”. اختيار خدمة الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة. اختيار وسيلة البحث المرغوبة (الرقم المدني أو رقم المشترك). إدخال الرقم الذي تم تحديده، ثم إعادة كتابة رمز التحقق المرئي. الضغط بعد ذلك على كلمة “بحث”.