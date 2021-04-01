حافز صعوبة الحصول على عمل في السعودية 1442 .. تعرف على طريقة التسجيل في البرنامج

حافز صعوبة الحصول على عمل هو برنامج أطلقه مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، بهدف الحد من البطالة ومساعدة الباحثين عن عمل في إيجاد فرص مناسبة لهم لتحسين ظروفهم المادية، كما أن البرنامج يساعدهم على التدريب وتنمية المهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، بما يتوافق مع رؤية المملكة بحلول عام 2030 م.أهداف برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل
أعلن مجلس الوزراء السعودي عن الأهداف المنشودة من خلال برنامج حافز الذي قام بتدشينه من خلال صندوق التنمية البشرية، والتي تتمثل فيما يلي:
- تقليل نسبة البطالة داخل المملكة العربية السعودية.
- مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل مناسبة، مع تنمية مهاراتهم من خلال دورات تدريبية تصقل قدراتهم وفق متطلبات سوق العمل.
- دعم الشباب وتنمية الموارد البشرية في المملكة.
- يصرف البرنامج حوافز مالية للمستحقين المستوفيين للشروط المحددة.
- يقوم البرنامج بصرف حافز لمدة عام يتمثل في 1500 ريال سعودي لأول أربعة أشهر، و 1250 ريال بداية من الشهر الرابع وحتى الثامن، فضلاً عن صرف حافز بقيمة 1000 ريال عن الأشهر الأربعة الأخيرة.
في حالة انطباق كافة الشروط التي حددها البرنامج، يستطيع الأفراد التسجيل في حافز بشكل إلكتروني من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على رابط الموقع الرسمي لصندوق التنمية البشرية .
- الضغط على أيقونة “إنشاء حساب في البوابة الوطنية”.
- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.
- يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى “حافز”.
- ملء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، والتي تتضمن الاسم، رقم الهوية، المؤهل الدراسي، والبريد الإلكتروني.
- الضغط على “قدم على برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل “.
- النقر على كلمة “إرسال الطلب”، حيث يقوم البرنامج بالتواصل مع المتقدم بعد الانتهاء من فحص الطلب الخاص به.
- طريقة تعديل المؤهل الدراسي رابط أبشر الاحوال المدنية absher.sa
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