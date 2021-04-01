المحتسبين وغير المحتسبين في نطاقات .. تعرف على الرابط وخطوات الاستعلام

الاستعلام عن المحتسبين وغير المحتسبين في نطاقات ، حيث أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إمكانية استعلام أصحاب المنشآت عن أسماء الأشخاص الذين تم احتسابهم والذين لم يتم احتسابهم في نظام نطاقات، مع إمكانية التعرف على سبب عدم الاحتساب، وكل هذا إلكترونيًا دون الذهاب إلى مقر المؤسسة، وذلك تنفيذًا لرؤية المملكة 2030 خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

برنامج نطاقات وزارة العمل السعودية

نطاقات هو عبارة عن برنامج إلكتروني تقوم المنشآت والمؤسسات الخاصة داخل المملكة العربية السعودية بالتسجيل فيه، بحيث يعمل آليًا على احتساب نسبة التوطين بداخلها.

حيث أن المؤسسات التي تتميز بنسبة توطين عالية تقع في النطاق البلاتيني، على عكس المؤسسات ذات التوطين الأقل تقع في النطاق ذات اللون الأحمر، وهناك نطاقات أخرى يتم توزيع المؤسسات عليها وفقًا لنسبة التوطين الخاصة بهم.

خطوات الاستعلام عن المحتسبين وغير المحتسبين في نطاقات

يستطيع صاحب المنشأة أن يتعرف على أسماء المشتركين الذين تم احتسابهم والذين لم يتم احتسابهم ضمن برنامج نطاقات بشكل إلكتروني من خلال الخطوات البسيطة الآتية:

يقوم المستعلم بالدخول مباشرة على رابط موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر الإنترنت . يتم اختيار رقم المؤسسة المدون في وزارة العمل السعودية. اختيار نوع المشترك. ثم يقوم بالنقر على كلمة “بحث”. الضغط على أيقونة “سبب عدم الاحتساب”، ثم الضغط مجددًا على كلمة “بحث”. يظهر على الفور كافة أسماء المشتركين المحتسبين وغير المحتسبين في نطاقات .

خطوات التسجيل في برنامج نطاقات

أتاحت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل ضمن برنامج نطاقات بشكل إلكتروني من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على رابط موقع برنامج نطاقات على وزارة تنمية الموارد البشرية . النقر على أيقونة الخدمات الالكترونية. الضغط على “تسجيل في نطاقات”. يتم الانتقال تلقائيًا إلى صفحة تسجيل الدخول، حيث يقوم المستخدم بملء البيانات المطلوبة والتي من أهمها الاسم وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل”.

طريقة تسجيل الدخول إلى نطاقات وزارة العمل

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلكترونيًا إلى برنامج نطاقات من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى صفحة نطاقات الإلكترونية. الضغط على “تسجيل الدخول”. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك. إعادة كتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح. النقر على كلمة “دخول”.

طريقة الاستعلام عن المحتسبين وغير المحتسبين في نطاقات برقم الهوية

تستطيع المنشأة الاستعلام عن أسماء المحتسبين في نطاقات وأسماء الغير محتسبين أيضًا بشكل إلكتروني باستخدام رقم الهوية من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى صفحة نطاقات . النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية. اختيار “الاستعلام عن نطاقات برقم الهوية”. إدخال رقم الهوية. كتابة رمز التحقق المرئي الظاهر على الشاشة. بعد ذلك يتم النقر على “استعلام”، لتظهر كافة التفاصيل والمعلومات على الفور.

كيفية احتساب نسبة التوطين في نطاقات 2021

يتم حساب نسبة التوطين في المنشآت الخاصة بالمملكة العربية السعودية بطريقة بسيطة تتمثل في التالي:

معرفة عدد العاملين السعوديين في المنشأة. معرفة عدد السعوديين العاملين في آخر 26 أسبوع. عدد العاملين الوافدين في آخر 26 أسبوع. ثم يتم حساب نسبة التوطين من خلال المعادلة التالية: (عدد العاملين السعوديين مقسوم على (عدد العاملين السعودين في آخر 26 أسبوع + عدد العاملين الوافدين في آخر 26 أسبوع) مضروب في 100%، والناتج هو نسبة التوطين.