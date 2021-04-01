منحة الزوجة والأبناء الليبية موعدها وقيمتها وشروط الإستحقاق.. تفاصيل كاملة

منحة الزوجة والأبناء الليبية، حيث رصدت مؤشرات البحث على جوجل تزايد عمليات البحث عن تفاصيل منحة العائلة الليبية وهى منحة الزوجة والأبناء، وقد تعددت الأقاويل والإشاعات والتمنيات من المواطنين داخل الأراضي الليبية حول تفاصيل تلك المنحة وقيمتها وعدد الشهور وموعد صرفها.

القرار النهائى بشأن منحة العائلة الليبية “الزوجة والأبناء فى ليبيا”

بعد طول إنتظار صدر أخيراً قرار منحة العائلة الليبية للزوحة والأبناء فى ليبيا، حيث وجه رئيس حكومة الوفاق الوطني عبدالحميد محمد الدبيبة بأوامر مباشرة لوزير المالية الليبي بسرعة البدء فى مباشرة إجرائات صرف منحة الزوجة والأولاد الليبية بداية من أول العام الحالى بدون إنقطاع وأكد “الدبيبة” فى خلال المذكرة المرسلة لوزير المالية أن يكون الصرف بأثر رجعى من شهر يناير الماضي، حيث سيتم صرف ثلاثة أشهر وهم (يناير وفبراير ومارس).

ويأتى هذا القرار تطبيقاً وإنفاذاً للقانون رقم 27 لسنة 2013 بخصوص إقرار منحة للزوجة والأولاد، وذلك من منطلق سعي حكومة الوفاق اللليبية إلى رفع مستوى معيشة العائلة الليبية وحمايتها إقتصادياً من قرار رفع سعر صرف العملة والذى كان بداية العام الحالى ٢٠٢١ بداية العمل به.

وقد أهاب “الديبية” رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبي بوزارة المالية الليبية سرعة التنسيق مع محافظ بنك ليبيا المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية الليبية لإنهاء إجرائات صرف منحة الزوجة والأبناء.

ويذكر أنه كان المصرف المركزي قد حدد في شهر يناير الماضي قيمة منحة الزوجة والأبناء الشهرية حيث بلغت 100 دينار ليبيي للأبناء تحت سن الثامنة عشرة و150 دينار ليبي للزوجة ربة المنزل التي لا تعمل، وتضمن قرار المركزى صرف تسعة أشهر كدفعة أولى.

تصرف المنحة لكل مواطن ليبي تحت سن الـ ١٨ سنه بقيمة مائة دينار ليبي شهرياً غير ولا تخضع تلك القيمة لأي إستقطاع مالي أو ضرائب.

تصرف المنحة بقيمة مائة دينار ليبيى شهرياً لرب الأسرة في حالة إذاكانت العلاقة الزوجية مستمرة وتصرف أيضاً للمرأة للحاضنة في حالة إنفصال الزوجين وللأوصياء بحسب قانون الأحوال.

تصرف المنحة لكل امرأة ليبية الأصل غير متزوجة لا تتقاضی من أي جهة أخرى كانت أى أجر أو علاوة أو منحة أو ما في حكمها.

تصرف هذه المنحة أيضا للزوجة الليبية أو الحاضنة الليبية عن الأولاد الذين تحت سن الثامنة عشر من زوج غير ليبي الأصل.

تصرف الزوجة الليبية التي لا تتقاضى أي مرتب أو أجر أو منحة أو علاوة وما في حكمها من أي جهة كانت مبلغ شهري قدره مائة وخمسون دينار ليبي غير خاضع أي استقطاعات أو ضرائب.

لا يتم صرف المنحة للمستحقين من أولاد الزوجة أو الحاضنة الليبية من زوج غير ليبي الأصل إلا للمقيمين إقامة إعتيادية في ليبيا ويتوقف صرفها إذا تجاوزت إقامتهم خارج البلاد مدة ثلاثة أشهر.

شروط وضوابط إستحقاق صرف منحة الزوجة والأولاد فى ليبياموعد صرف منحة العائلة الليبية

من المتوقع أن يكون موعد صرف المنحة للأسر الليبية بداية من شهر أبريل أو مايو، وذلك بعدما قام رئيس حكومة الوفاق الوطنية الليبية بإرسال مذكرة لوزير المالية الليبي لسرعة إنهاء إجراءات صرف المنحة بالتعاون مع وزارة الشئون الإجتماعية.