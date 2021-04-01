عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والجوالات حتى 6 أبريل 2021

عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والجوالات ممتدة معنا حتى يوم 6 من أبريل 2021 والتي بدأت من أمس الأربعاء الموافق 31 من مارس 2021، تخفيضات وحسومات كبيرة هذا الأسبوع قدمتها أسواق عبد الله العثيم بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك خاصة على الأجهزة المطبخية التي تسهل مهام المطبخ على الأسرة، فتوجد الكثير من العروض المتنوعة على أجهزة المطبخ، وفي هذا المقال جمعنا لكم عروض العثيم على الإلكترونيات وأجهزة الجوالات والأجهزة الكهربائية المنزلية حتى يمكنكم شراء ما يناسبكم خلال فترة التخفيضات بأسعار منافسة لن تجدوها طوال العام. عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية مايكروويف كليك أون ديچيتال 20 لتر بسعر 169 ريال.

كولين قدر ضغط كهربائي مقاس 10 لتر بسعر 299 ريال.

طباخة أرز ماركة إيه تي سي 8 لتر بسعر 79 ريال.

فرن إيه تي سي كهربائي سعة 45 لتر بسعر 199 ريال.

مايكروويف جيباس 20 لتر بسعر 169 ريال.

فرن كهربائي كولين 45 لتر بسعر 229 ريال.

محضر القهوة كولين 400 مل بسعر 99 ريال.

عصارة حمضيات من هومر بسعر 69 ريال.

غلاية ماء من كولين زجاج 1.2 لتر بسعر 69 ريال.

قدر ضغط كهربائي ماركة چي في سي سعة 8 لتر بسعر 269 ريال سعودي.

قلاية السيف صحية 4 لتر بسعر 269 ريال.

مكنسة كهربائية جيباس بسعر 129 ريال.

خلاط كولين 350 واط بسعر 69 ريال.

محضر طعام هومر بسعر 69 1 ريال.

بانيكس صانعة السندوتشات بسعر 49 ريال.

غلاية ماء من بانيكس 1.8 لتر بسعر 39 ريال.

مكنسة كهربائية من بانيكس 21 لتر بسعر 145 ريال.

قطاعة خضار من بانيكس بسعر 52 ريال. عروض الجوالات من العثيم أبريل 2021 جوال سامسونج إيه 71 سعة 182 جيجا بايت بسعر 1355 ريال.

جوال سامسونج إيه 20 إس بسعر 435 ريال للحبة.

جوال لافا إتش بي 166 جيجا بايت بسعر 249 ريال.

جوال فيفو واي 30 بسعر 769 ريال.

جوال نوكيا 6300 بسعر 209 ريال للحبة. أرسل قبل الجميع كارت تهنئة بشهر رمضان 2021 إلى أصدقائك وأحبابك عروض العثيم على الأجهزة الكهربائيةعروض الجوالات من العثيم أبريل 2021

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