تصفيات المونديال.. فوز إسباني سهل وإنجلترا "تخطف بولندا"

حققت إسبانيا فوزا مقنعا بنتيجة 3-1 على ضيفتها كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022، الأربعاء، رغم الخطأ الفادح من الحارس أوناي سيمون بالخروج من منطقة الجزاء ليكلف فريقه هدفا.

ومنح داني أولمو إسبانيا تقدما مستحقا في الدقيقة 34 بتسديدة رائعة من فوق رأس حارس الضيوف، بينما جعل فيران توريس النتيجة 2-صفر بعدها بدقيقتين.

وهيمنت إسبانيا على المباراة تماما واستحوذت على الكرة، لكنها سمحت لكوسوفو بالعودة إلى اللقاء في الدقيقة 70 عندما فقد سيمون الكرة عقب خروجه مسرعا من منطقة الجزاء، لينقض بيسار حليمي عليها ويسجل هدف الضيوف الوحيد بتسديدة من مدى بعيد.

وأعاد أصحاب الأرض فارق الهدفين بعدها بخمس دقائق بفضل ضربة رأس من جيرار مورينو، لتحقق إسبانيا الفوز وتتصدر المجموعة الثانية بـ7 نقاط من 3 مباريات.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة التاسعة، أحرز هاري مغواير هدفا بتسديدة قوية قرب النهاية ليقود إنجلترا للفوز 2-1 على بولندا، لينقذ زميله جون ستونز الذي كادت هفوته أن تكلف أصحاب الأرض الثلاث نقاط.

واستدار مغواير بجسده ليطلق تسديدة من مدى قريب إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 85، محرزا هدف الفوز الذي حافظ لإنجلترا على بدايتها المثالية في مشوار التصفيات.

وسيطر منتخب "الأسود الثلاثة" على معظم فترات المباراة، وتقدم في الدقيقة 19 عبر ركلة جزاء نفذها هاري كين.

لكن ساءت الأمور بالنسبة لأصحاب الأرض عندما سمح ستونز لياكوب مودر بإدراك التعادل في الشوط الثاني.

وتباطأ ستونز في التخلص من الكرة داخل منطقة الجزاء ليقتنصها لاعب الوسط البولندي مودر، ويتبادلها مع زميل قبل أن يطلق تسديدة في المرمى من مدى قريب.

ورفع الفوز رصيد إنجلترا إلى 9 نقاط من 3 مباريات، متقدمة بفارق نقطتين عن المجر صاحبة المركز الثاني، بينما تملك بولندا 4 نقاط.