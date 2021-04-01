مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين فى إطلاق نار بواشنطن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن بين القتلى رجل وامرأة وأنه لا يوجد أطفال بين الضحايا، مرجحة أن يكون إطلاق النار حصل من قبل أكثر من شخص.

وقالت الشرطة بحسب "روسيا اليوم": "حسب المعلومات المتاحة يبدو أن هناك معرفة مسبقة بين الضحايا ومطلقى النار، إلا أن التحقيق لا يزال فى مراحله الأولية ونعمل على الحصول على المزيد من المعلومات".