مجلس النواب العراقى يصوت على حل نفسه بتاريخ 7 أكتوبر 2021

جدة - نرمين السيد - صوت مجلس النواب العراقى، اليوم الأربعاء، بالموافقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021.



جدة - نرمين السيد - صوت مجلس النواب العراقى، اليوم الأربعاء، بالموافقة على قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021. وبحسب "سكاى نيوز"، صوت المجلس، كذلك على حل نفسه بتاريخ السابع من أكتوبر عام 2021.

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