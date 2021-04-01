موعد تطبيق إلغاء نظام الكفالة في السعودية، نظام الكفالة في السعودية كان يقوم على تقييد حرية الوافد للسعودية، حيث أنه في حالة رفض إعطاء الكفيل الموافقة للوافد للعمل في السعودية أو العمل في مجال آخر يتم خروج الوافد من السعودية نهائياً وبعد ذلك يبحث عن كفيل جديد يتكفله ثم يقوم بالإجراءات الخاصة بالسفر إلى السعودية، فوجدت وزارة التنمية أنها لا تعطي للوافد حقه في العمل وأنه يعتمد على الكفيل لذلك أصدرت قرار بإلغاء نظام الكفالة نظراً منها على اهتمامها بالوافدين واهتمامها لأبنائها، حيث تعمل بجهد لتوفير احتياجاتهم وتوفر لهم سبل الراحة.

موعد تطبيق إلغاء نظام الكفالة في السعودية

قامت وزارة التنمية بإطلاق موعد إلغاء نظام الكفالة في السعودية، حيث قامت وزارة التنمية بإنشاء مبادرة تعمل على تحسين العلاقات بين الوافد والكفيل أي صاحب العمل، وتعمل المبادرة أيضاً على زيادة أعداد العمالة ذوي الخبرة الذين يرفضون العمل بنظام الكفالة بسبب وجود بعض من الكفلاء يستغلون السلطة الممنوحة لهم بتقييد حرية الوافد.

موعد تطبيق إلغاء نظام الكفالة

هذا القرار من أفضل قرارات المملكة العربية السعودية لأن ذلك سيؤدي إلى إسعاد الكثير من الوافدين الذين يريدون الحصول على فرصة عمل في المملكة ولكن دون تقييد حريتهم و استغلالهم، وسوف يتم تطبيق هذا النظام يوم الأحد 14/3/2021 وهذا النظام يضم جميع القطاعات ماعدا العمالة المنزلية مثل الحراس والراعي والبستاني والسائق، وذلك سوف يتم تحت إشراف وزارة التنمية بناء على المبادرة التي قمت بإنشائها والتي تهدف إلى تحسين الأوضاع بين الوافد والكفيل أي العامل ورب العمل.

إعطاء الفرصة للكفاءات الذين يريدون العمل دون الكفيل.

عدم استغلال أرباب العمل للوافدين من حيث تقليل أجورهم و تقييد حريتهم.

يتيح هذا النظام للوافد العمل في أي مجال يريد دون أي شروط من

الكفيل بعد انتهاء فترة العقد الخاص به.

المدة المحددة لمعرفة العامل قبل انتهاء العقد هي 90 يوم.

يسمح للعامل ترك العمل والعمل بأخرى طالما العقد مازال ساري، ولكن يجب عليه دفع الشرط الجزائي الذي اتفق عليه في عقد العمل.

يتيح للعامل أن يأتي بتأشيرة خروج من المملكة وعودة إليها أيضاً طالما

يتيح للعامل أن يأتي بتأشيرة خروج من المملكة وعودة إليها أيضاً طالما عقد العمل مازال ساري وفي هذه الحالة وجب عليه أن يخبر صاحب العمل إما إلكتروني أو يدوي.

تمكن العامل بعد انتهاء العقد من الخروج من المملكة السعودية نهائياً وذلك بعد إخبار صاحب العمل ولكن لا ينتظر حتى يأذن له بالخروج.

عروض لولو هايبرماركت السعودية عروض التوفير من Lulu الرياض والخبر والجبيل

مميزات إلغاء الكفالة