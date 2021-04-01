أمريكا تدعو بكين لاستخدام نفوذها فى محاسبة المسؤولين عن انقلاب ميانمار

جدة - نرمين السيد - وتشهد ميانمار حالة من الاضطراب منذ أن أطاح الجيش بالحكومة التى ترأسها أونغ سان سو كي، واحتجزها وأعاد فرض الحكم العسكرى فى البلاد.

وكشفت جمعية "مساعدة السجناء السياسيين" عن "مقتل أكثر من 500 مدنى على أيدى قوات الأمن فى ميانمار، منذ الانقلاب العسكرى الذى أطاح بالحكومة المدنية فى 1 فبراير الماضي.

وفى بيان لها، أعلنت المنظمة غير الحكومية عن عدد القتلى وقالت: "لقد وثقنا 510 حالات وفاة"، محذرة من أن عدد القتلى "ربما يكون أعلى من ذلك بكثير"، فيما لا يزال المئات ممن اعتقلوا خلال الشهرين الماضيين فى عداد المفقودين، فى حين جاء هذا الإعلان بعد إدانة الأسرة الدولية القمع الدموى الذى تمارسه قوات الأمن فى ميانمار، حيث شهدت عطلة نهاية الأسبوع الفائت أكبر عدد من الضحايا منذ الانقلاب، إذ تخطت حصيلة القتلى المدنيين أكثر من 120 قتيلا، بينهم نحو 7 أطفال.