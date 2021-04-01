Madrasati.sa تحديث الجدول بمنصة مدرستي الصباحي والمسائي بنظام نور، تعتبر طريقة دخول منصة مدرستي التعليمية هي المبحث للعديد من الطلاب، حتى يتمكنوا من متابعة دراستهم عن بُعد في جميع المراحل التعليمية في ظل جائحة كورونا، للحد من التجمعات والاختلاط بين الطلاب.

طريقة الدخول على منصة مدرستي لتحديث الجدول

لاستمرار العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، يتم تسجيل الدخول على منصة مدرستي، ووزارة التربية والتعليم السعودية أطلقت رابط لموقع إلكتروني.

حتى يتم تسجيل الدخول للمنصة، ومتابعة المحاضرات على مدار اليوم، وهذه المنصة تكون لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وفيها يتم تنزيل جميع المحاضرات التابعة لكافة الصفوف الدراسية

منصة مدرستي التعليمية لعام 1442هـ بنظام نور

وفرت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية منصة مدرستي لاستكمال العملية التعليمية في الكثير من مقاطع الفيديو لكل محاضرة يتم إتاحته للطالب، وفي كل فيديو يتم شرح كل جزء في الدرس بالتفصيل.

كما توفر المنصة الكثير من الأنشطة والاختبارات حتى تُمكّن الطلاب من فهم الدروس أسرع، كما أتاحت المنصة الكثير من الخدمات التي منعت الطلاب من نزولهم إلى المدارس.

طريقة الدخول على منصة مدرستي لتحديث الجدول

يمكن الآن تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية بطريقة سهلة وبسيطة، والتمكن من الحصول على أهم فيديوهات لشرح المنهج الدراسي، وشرح المواضيع الغير مفهومه، والصعب فهمها للطلاب، وأيضًا يتم التواصل مع المعلمين والمعلمات بكل سهولة على الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا، نقوم بالانتقال إلى موقع منصة مدرستي التعليمية.

ثم نقوم بكتابة اسم المستخدم في الخانة المخصصة للاسم.

ثم نكتب كلمة المرور.

ثم نكتب رقم كود التحقق.

وأخيرًا، ننقر على حقل” تسجيل الدخول”.

بعد إتمام هذه الخطوات، سوف تستطيعوا الحصول على طريقة الدخول على منصة مدرستي التعليمية، وفيها برنامج تعليمي كامل متخصص، لمساعدة وتأهيل كافة الطلاب لمواكبة العصر في استخدام أحدث طريقة لاستكمال الدراسة في ظل تفشي فيروس كورونا ومنع التجمعات والاختلاط بين الطلاب.

التسجيل في مسابقة منصة مدرستي من خلال نظام نور

في الآونة الأخيرة أطلقت منصة مدرستي مسابقة واسمها ” مسابقة مدرستي” تبرمج للطلاب، قامت بالإعلان عنها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وهذا لتطوير وتنمية مستوى المهارات لدى الطلاب في مجالات البرمجة والتقنية، وزيادة مستوى هذا المجال عمومًا في البلاد، ومن الممكن لكافة الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية بالاشتراك في المسابقة ويمكن الاشتراك عن طريق الخطوات الآتية:

الانتقال إلى موقع “العودة إلى المدارس”.

النقر على خانة “مسابقة مدرستي” وتكون موجودة أعلى يسار الشاشة، ثم اتبع التعليمات الموجودة.

ثم القيام بتحميل ماينكرافت النسخة التعليمية.

تسجيل الدخول بحساب مدرستي الخاص بالطالب.

تحديد نوع من الأنشطة الموجودة على ماينكرافت، ثم استكمال باقي المهام المطلوبة.

وبهذا يتمكن الطالب من معرفة طريقة الدخول على منصة مدرستي التعليمية، واستكمال دراسته بشكل منتظم.