قرار تقديم موعد الامتحانات بالمملكة// جامعة الملك سعود تكشف عن آليتها 

تقديم موعد الامتحانات بالمملكة في جامعة الملك سعود، أصدرت جامعة الملك سعود قراراً ينص على استمرار التعليم ونقل مواعيد المحاضرات إلى الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ حتى يوم الخميس 3/ 9/ 1442هـ، كما قامت باختبار جميع الكليات في المناهج المقررة قبل إجراء الاختبارات في مناهج الإعداد العام، وتم اتخاذ هذه القرارات وفقا إلى الآليات والإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الجامعة، وتم تقديم موعد الامتحانات للفصل الدراسي الثاني للطلبة والطالبات، والهدف من ذلك هو الانتهاء من جميع الامتحانات قبل حلول أجازة عيد الفطر المبارك، وفقا لما أصدره الأمر الملكي الكريم القاضي.

أصدرت جامعة الملك سعود قرارا بتحديد موعد الامتحانات لهذا العام، على أن تبدأ يوم الأحد الموافق 2021/4/18م، كما حدد أيضا موعد انتهاء الامتحانات على أن تكون يوم الأحد الموافق 2021/4/25م، وتنتهي جميع الامتحانات يوم الخميس الموافق 2021/5/6م.

كما أشارت أيضا إلى أنها سوف تقوم بكافة الإجراءات الاحترازية الأزمة والتأكد من وجدود مسافات بين كل شخص وأخر حتى لتجنب الإصابة بفيروس كرونا، وقامت بتقسيم الكليات على شكل فرق ويتم امتحان كل فرقة على حدة، وأكدت على أن الاختبارات لا تخرج عن النظام المعلن عنه في في بوابة النظام الأكاديمي، وأنه سوف تبدأ فترة الاختبارات الساعة الـ 9 صباحاً.

أكدت جامعة الملك سعود على تنفيذ الإجراءات اللازمة من أجل تجنب فيرس كرونا، كما ألزمت الطلاب بتنزيل التطبيقات التي أشارت إليها وزارة الصحة مثل تطبيق ( توكلنا ، وتباعد، وصحتي ).

أهداف جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية

وتقع الجامعة بمدينة الرياض فهي تمثل البرامج الأكاديمية في مدينة الملك عبد العزيز الطبية، والتي تتبع الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني، فهي تعتبر النواة الأولى لجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

وفي خضم النمو المتسارع لهذه البرامج المتنامية، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في العام 1426هـ والذي يوافق 2005م بوضع أساس للجامعة، وتكون بذلك أول جامعة عربية متخصصة في مجال الطب والعلوم الصحية والتي يقع مقرها في العاصمة.