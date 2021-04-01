إيطاليا تلزم جميع العاملين فى قطاع الصحة بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأثار اكتشاف بؤر للفيروس فى المستشفيات بعد رفض العاملين فيها الحصول على اللقاح غضبا واسعا فى بلد سجل أكثر من 109 آلاف حالة وفاة جراء المرض، لكن منتقدى الحكومة أثاروا التساؤلات حول مدى شرعية إرغام بعض فئات العاملين فقط دون غيرهم بالتطعيم.
وجاء فى قرار صدر يوم الأربعاء وأقرته حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجى أن العاملين بقطاع الصحة بمن فيهم الصيادلة "يتعين عليهم الحصول على اللقاح"، وهدد القرار من يرفض التطعيم بالوقف عن العمل دون أجر حتى نهاية العام.
وقالت الحكومة: "الهدف من هذا الإجراء هو توفير الحماية قدر الإمكان للأطقم الطبية ومساعديهم الذين يعملون فى بيئة تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة".
وتعهدت إيطاليا بالوصول إلى تطعيم 500 ألف شخص يوميا فى أبريل من نحو 230 ألفا حاليا، وتعطلت حملة التطعيم فى البلاد بسبب تأخير فى إمدادات اللقاح مثلما حدث فى دول أوروبية أخرى.
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