موعد صرف المساعدة المقطوعة وبالروابط كيفية وشروط متابعة طريقة الطلب

موعد صرف المساعدة المقطوعة وبالروابط، طلب المساعدة المقطوعة هي من أكثر المواضيع تداولًا بين الناس في هذه الفترة وأكثرها أهمية ومصلحة للمواطنين السعوديين، حيث إن عدد الأشخاص الذين يتقدموا يوميًا لطلب المساعدة يزداد مع مرور الوقت، ويشكوا الكثير من الناس بسبب تأخرها هذا العام، إلا إن هذا التأخر بسبب كثرة عدد المتقدمين واختلاف الفئات المتقدمة، وكذلك بسبب العمل على الحفاظ على الإجراءات الاحترازية من فيروس كرونا المستجد.

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين بحاجة إلى تلك المساعدة، وهي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين، وكذلك يكون الزوج/ الزوجة سعودي الجنسية.

أن يكون سن المتقدم يتعدى 35 عامًا.

أن يكون محل إقامته ثابت وهو المملكة العربية السعودية، ولا يملك محل إقامة في أي بلد أخر، ولا يكون متمتع بصرف راتب الضمان الاجتماعي.

أن يكون لا يملك عقارات أو أراض زراعية أو سجل تجاري.

أن يكون الحد الأقصى للدخل الخاص به شهريًا 3000 الأف ريال سعودي في حالة إن كان أعزب، ويكون الحد الأقصى للدخل الخاص به 8680 في حالة إن كان متزوجًا.

تقوم الوزارة بطلب أوراق بسيطة للغاية وغير معقدة:

بطاقة الهوية الشخصية.

إثبات لمحل الإقامة مثبت بعقد الإقامة.

سجل للأسرة في حالة وجود أسرة.

إثبات بقيمة الدخل الثابت.

أصبحت الآن عملية التسجيل أمر سهل وبسيط للغاية، لأنه يتم من خلال موقع الوزارة بدون الحاجة إلى الذهاب إلى الوزارة بشكل رسمي، فكل ما عليك القيام بهذه الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتضامن الاجتماعي.

اختار خاصية التسجيل لمستخدم جديد، وقم بإضافة كافة البيانات التي يطلبها منك من اسم ورقم هاتف ورقم للهوية وتسجيل كلمة مرور خاصة بك وغيرها من البيانات.

سوف يصلك رمز للتحقق على رقم الهاتف، قم بإدخاله لتأكيد الحساب.

قم بإكمال باقي البيانات والأسئلة عن الدخل ومحل الإقامة وغيرها من الأشياء.

وانتظر رسالة قبولك للحصول على المساعدة.

وتتساوي المميزات بنظام صرف المساعدة المقطوعة مع نظام صرف راتب الضمان الاجتماعي الذي توفره المملكة للأسر ذوي الدخل المتوسط والبسيط علي حد سواء من أجل رفع مستواهم المعيشي.