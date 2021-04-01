المتحدث الإقليمى للخارجية الأمريكية: ننسق مع كل الأطراف لحل أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه يتم التنسيق مع جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.



جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه يتم التنسيق مع جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة. وأكد، فى تصريحات مساء اليوم، لسكاى نيوز عربية، على أن طريق المفاوضات هو الحل لأزمة سد النهصة.

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