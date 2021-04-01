madrasati.sa منصة مدرستي 1442 لتسجيل الدخول اليومي للدروس للمراحل الدراسية

دخول منصة مدرستي التعليمية لحضور الدروس اليومية للطلاب في المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ويقوم رياض الأطفال أيضا بالدخول اليومي لمتابعة الواجبات المدرسية والأنشطة التي تساعد الطالب على الفهم والاستيعاب، كما يقوم طلاب المراحل الثلاثة الأخرى بتسجيل الدخول بالفصل الافتراضي التفاعلي بين الطالب والمعلم من خلال حساب الطالب على المنصة الإلكترونية، ونقوم بعرض العديد من التفصيلات التي يحتاج غليها الطالب.

الدروس اليومية للمراحل الدراسية جميعها

احتساب الحضور والغياب في منصة مدرستي

يتابع الطالب الدروس اليومية عبر الدخول بحساب الطالب الذي قام بتسجيله في بداية العام الدراسي وتحديث البيانات الخاصة به عبر المنصة التعليمية مدرستي، كما يتابع ولي الأمر بالدخول عبر حساب ولي الأمر للدخول عبر المنصة لمتابعة الطالب والدخول اليومي عبر المنصة، ورصد الحصص الذي قام بالحضور فيها والحصص التي تم الغيار عنها، وذلك بمتابعة تقارير المعلم الذي يقوم بتسجيلها بشكل يومي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على رابط منصة مدرستي. يقوم ولي الأمر بفتح تقارير الفصل. يتم اختيار حساب الطالب. يقوم باختيار أيقونة الحضور والغياب. يتم حفظ ما سبق حتى لا يحدث خطأ في تقرير الفصل للمعلم.

جدول الدروس الصباحية المسائية لمدرستي

يقوم الطلاب بالاستعداد بتسجيل الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، تبدأ الحصص الصباحية للمراحل الدراسية ابتداء من اساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا، وتكون الحصص المسائية ابتداء من الساعة الثالثة والنصف عصرا وحتى الساعة السادسة مساء، وذلك حسب الجدول الجديد الذي قامت وزارة التربية والتعليم بإقراره، ويكون الدخول اليومي على منصة مدرستي من خلال الدخول على رابط المنصة ثم كتابة الرقم السري الخاص بدخول الطالب ثم يسجل الدخول للفصل الافتراضي، ويتم تحديد مواعيد الاختبارات النهائية للطلاب ابتداء من منتصف شعبان الجاري وتستمر حتى الأول من رمضان للمرحلة الابتدائية وحتى السادس من رمضان حسب المرحلة المتوسطة والثانوية.

ويقوم نظام نور التعليمي بالشمول لكل ما يخص العملية التعليمية حيث تم إنشاؤه منذ حوالي عشرة سنوات ليكون نظام إلكتروني شامل يضمن دقة المعلومات وسرعتها، وفي ظل انتشار جائحة كرونا تضمن التباعد الاجتماعي بين الطالب والمعلم، ويتابع الطالب الدروس اليومية في الفصل الدراسي الثاني قبيل اختبارات 1442 التي تنطلق في وقت قريب عبر منصة مدرستي للمسجلين في برنامج مايكروسوفت تيمز بالرقم السري للطلاب.

وتبدأ جميع اختبارات الطلاب ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا مع بداية اليوم للطالب الذي يستيقظ صباحا ويقوم بتسجيل الدخول ليتم احتساب الحور في الفصل، وتستمر المواد الدراسية مع فترة استراحة بسيطة ثم تبدأ المرحلة المائية للطلاب ابتداء من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وتستمر حتى الساعة السادسة والنصف مساء مع فترة استراحة بالمنتصف، ويقوم الطلاب أيضا بالدخول والتسجيل لعدم احتسابهم غياب في هذا الدرس.