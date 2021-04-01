قتلى وجرحى جراء إطلاق نار بمدينة أورنج بولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة، إنها تلقت بلاغا حول إطلق نار وبعد وصولها إلى مكان الحادث وجدت قتلى وجرحى، دون أن تكشف عن عددهم.

وأضافت أن الوضع بات تحت السيطرة ولم يعد هناك تهديد، بينما لم تكشف عن تفاصيل ملابسات إطلاق النار.