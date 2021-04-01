“رمضان” صرف المكرمة الملكية 1442 موعد مكرمة الملك سلمان لأصحاب المعاش التضامني بالمملكة

صرف المكرمة الملكية التي ينتظرها ملايين من مستفيدي الضمان الاجتماعي تبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من العام للعام، ويتم الاستفادة منها من مسفيدي المعاش التضامني وتصرف لهم مرة واحدة في العام مع اقتراب موعد رمضان، ولذلك نقوم بعرض موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي مع صرف مكرمة الملك سلمان، مع توقيت الشهر الكريم الذي يأتي بالخير في كل عام.

وزارة الموارد البشرية للمعاش التضامني

رواتب الضمان الاجتماعي

هو راتب شهري يتم صرفه للمستفيدين من التضامن بوزارة الموارد البشرية والتنمية ويتم تحديد المبلغ الذي يتم صرفه حسب الحالة الاجتماعية للمتقدمين، فرد أو أسرة، يعمل أو عاطل، ويكون أيضا الحالة الصحية عامل مهم في صرف المعاش التضامني، ويتم تقديم الطلب لوزارة الموارد البشرية والتنمية ومتابعته، بينما يقوم تقويم السعودية بالإعلان عن موعد صرف الراتب في كل شهر، ويكون مستفيدي المكرمة الملكية من العديد من الفئات، فمنها طلاب المدارس الفقراء وأيضا أصحاب المعاش التضامني.

موعد صرف المكرمة الملكية

يتم صرف مكرمة الملك سلمان الملكية مع صرف راتب المعاش التضامني للمستفيدين من رواتب الضمان الاجتماعي، ويكون ذلك في كل عام مع اقتراب شهر رمضان الكريم وذلك كمنحة من الملك لفقراء المملكة للاستعداد لنفقات الشهر الكريم، وقد تم تخصيص مبلغ مليار و600 مليون ريال سعودي في رضان الماضي 1441 مع توقعات بزيادتها هذا العام لزيادة أعداد المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

موعد المكرمة الملكية قيمة المكرمة الملكية 1442 تكون مع راتب الضمان الاجتماعي برمضان في 13 أبريل 2021 1000 ريال سعودي لصاحب المعاش التضامني و500 ريال للتابع له

ويتقرر صرفها بالتزامن مع معاش التضامن بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو بحد أقصى في منتصف شهر رمضان الكريم، ويتابع الملايين التعرف على موعد الحصول على المبالغ النقدية المقتطعة لهم والتي لا تأتي من المؤسسات الاجتماعية كمقطوعة الضمان الاجتماعي وإنما تكون من الملك سلمان بن عبد العزيز مباشرة.