خطوات وضوابط تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي للمتعثرين- 1442هـ

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محمد سياف - ابو ظبي - طلب إعفاء قرض الراجحي شروطه والخطوات اللازمة لتقديمة محل بحث لدي العديد من المواطنين المستفيدين من قروض التمويل في مصر الراجحي في المملكة العربية السعودية، حيث أنه في ظل الظروف المعيشية الراهنة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد، قد تعثر الكثير من سداد القيمة المالية مستحقة الدفع للقروض أو جزء منها، ولذلك نقدم لكم من خلال موقعكم مصر فايف خطوات وضوابط تقديم طلب الإعفاء من قرض الراجحي في السطور القادمة.

خطوات وضوابط تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي- 1442هـ:

في البداية تجدر الإشارة إلى أنه يعد مصرف الراجحي من أهم وأقوى البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية جمعاء، أُسس عام 1957 ميلادي، وبات الآن من أهم المصارف المالية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية والإستثمارية في المملكة، وغيرها من البلدان العربية المنتشرة بها فروع عديدة للمصرف.

وعلى ذلك فقد وضع بنك الراجحي عدة شروط من شأنها أن تعفي المستفيد من السداد، وتتمثل في التالي:

في حالة وفاة العميل يسقط إستحقاق الدفع.

في حالة العجز الكلي أيضاً للعميل، يسقط الدفع.

كذلك في حالة تعرض العميل لكوارث طبيعية، أصابتة بأي من أنواع الإعاقة أو العجز.

خطوات تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي:-

هناك عدة خطوات محورية لابد على مقدم الطلب إتباعها لتقديم طلب الإعفاء، وتتمثل في التالي:

– أولاً يجب على العميل تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي>> إضغط هنا.

– لتسهيل عملية طلب الإعفاء، على العميل تقديم صورة من الهوية الوطنية.

– كما يجب على المقيم داخل المملكة تقديم ما يثبت ذلك.

– ثم بعد ذلك يتم تقديم وثيقة من قبيل جهة العمل، تحتوي على قيمة الراتب الشهري، وبذلك يتم تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي،