أسعار الذهب في السعودية تراجع ملحوظ وعيار 18 يسجل 152 ريال

الذهب في السعودية من أكثر الأيقونات الاقتصادية التي تشغل الكثيرون من أبناء المملكة من الرجال والنساء، كما يتابع سعره على الدوام تجار الذهب والممولين بصفة عامة، فهو يؤثر على الاقتصاد بالسعودية تأثيرًا واضحًا، ومع المتابعة لأسعار الذهب في السعودية يتضح ظهور تراجع ملحوظ في أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 18 شعبان 1442 الموافق 31 من مارس 2021 في ختام التعاملات بالأمس، حيث تم التراجع بمعدل وصل 3 ريال سعودي ليسجل سعر عيار 18 قيمة 152 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية الأربعاء 31-3-2021

يتراجع سعر الذهب بالمملكة العربية السعودية في التعاملات النهائية بالأمس لينخفض بمعدل 3 ريال سعودي، كما تسجل أسعار أعيرة الذهب بالسعودية ما يأتي:

سعر عيار 24 في السعودية يسجل اليوم الأربعاء قيمة تبلغ 202.68 ريال سعودي، وهو ما يعادل قيمة 54.04 دولار أمريكي.

في حين أن سعر عيار 14 في السعودية يسجل اليوم الأربعاء قيمة تبلغ 118.23 ريال سعودي، وهو ما يعادل قيمة 31.52 دولار أمريكي.

كما أن سعر عيار 22 في السعودية يسجل اليوم الأربعاء قيمة تبلغ 185.79 ريال سعودي، وهو ما يعادل قيمة 49.54 دولار أمريكي.

أيضًا فإن سعر عيار 18 بالمملكة العربية السعودية يسجل بالريالات السعودية قيمة 152.01 ريال، بما يعامل 40.53 دولار أمريكي.

العقود الآجلة للمعادن في السعودية

العقود الآجلة في المملكة العربية السعودية للذهب فقد استقرت في تسليم يونيه لتسجل قيمة 1687.10 دولار أمريكي للأوقية الواحدة.

كما أن سعر التسليم الفوري للذهب فقد استقر ليسجل بقيمة 1686.65 دولار للأوقية الواحدة.

أيضًا بالنسبة لمعدن الفضة فقد استقرت العقود الآجلة لها تسليم مايو لتسجل قيمة قدرها 24.12 دولار للأوقية.

وقد ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن البلاتين بنسبة تبلغ 1% ليسجل قيمة 1171.10 دولار أمريكي للأوقية.

أيضًا فإن معدن البلاديوم قد ارتفع سعره الفوري بنسبة تبلغ 1.4% ليسجل قيمة 2604.50 دولار للأوقية.