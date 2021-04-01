حقيقة زيادة الرواتب في السعودية وعدد ساعات العمل في رمضان

تدور هذه المقالة حول زيادة الرواتب في السعودية ونظام العمل خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعد نظام العمل يوميآ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، وهذا قد يكون خمس ساعات متواصلة بشرط التمسك بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات العمل في الجهات الحكومية، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا نبذة عن زيادة المرتبات من خلال تقارير الأعوام الماضية والمتوقع خلال الأيام القادمة.

تقرير زيادة المرتبات

في المملكة العربية السعودية تم عمل تقرير زيادة المرتبات عن طريق كشف صحفي سعودي، وبالرغم من خفض الأجور بسبب جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على الموظفين العاملين بالمملكة العربية السعودية، إلا أن توقع 53٪ من أرباب العمل و56٪ من الموظفين زيادة في الرواتب في عام 2021، حيث عان الموظفين في السعودية في عام 2020 من خفض الأجور مقارنة بنسبة أقل من 4٪ في عام 2019، إلا أن نسبة كبيرة 39٪ غير محظوظين لتلقي رواتبهم، وذلك سوف تشير بعض التوقعات بأنهم سوف يمنحون زيادة في الأجور في عام 2021، وقد تصل هذه الزيادة إلى 5٪ وتوقع 62٪ زيادة في النشاط التجاري.

ومن الجدير بالذكر أنه تم التزامن مع صرف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية، حيث أوضحت من خلال تقرير صحفي إنه تم زيادة المرتبات عن شهر يناير 2021، وأن الذي يتم إيداعه في الصراف هو الراتب الصافي وليس الأساسي، وأن يتم الانتهاء من صرف المعاشات التقاعدية يوم 25 الماضي، ويبدأ صرف معاشات التأمينات الأجتماعية فى الأول من إبريل.

سلم الرواتب التفصيلي

ويتضح من خلال التقرير الرسمي الذي أوضحته الإدارة في المملكة العربية السعودية أن الموظفين العاملين في السعودية الذين توقفت علاوته في السلم القديم سوف تعود هذه العلاوة في السلم الجديد، وفي هذة الحالة سوف يستحقون رتبة ممارس وستتوقف العام القادم، وفي هذة الحالة سوف يقوم الموظفين العاملين في المملكة العربية السعودية على التقديم على اختبار الرخصة واستخراجها وطلب الترقية إلى متقدم، وعندما يقوموا بطلب التقديم على اختبار الرخصة تكون علاوتهم ثابتة طوال الخدمة الوظيفية لا تنقص بالعكس مى تزيد في كل بداية عام ميلادي.

موعد صرف العلاوة السنوية

قد نوضح لكل متابعينا خلال موقع ثقفني عن إمكانية صرف العلاوة السنوية للعاملين في المملكة العربية السعودية، بحيث يتم تحديد موعد 27 من كل شهر عام ميلادي لصرف مرتبات الموظفين في المملكة العربية السعودية، بالاستثناء إذا صادف عطلة رسمية أو أجازة رسمية في هذة الحالة سوف يتم تأخير ميعاد الصرف، وفي حالة زيادة المرتبات للعاملين في المملكة العربية السعودية يتم صرفها نعلمكم من خلال موقعنا.