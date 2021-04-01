ساعات العمل في رمضان بالسعودية 1442

لمعرفة مواعيد ساعات العمل في رمضان 1442 بالسعودية، فقد أوضحت الجهات المعنية مواعيد الدوام الرسمية لكافة العاملين بالمملكة العربية السعودية في كل من القطاع العام والقطاع الخاص بشهر رمضان المبارك، وهو ما أعلنته وزارة الموارد البشرية مؤخرًا.ساعات العمل في رمضان 1442 بالسعودية
كواحدة من بين بنود قانون العمل المعتمد بالمملكة العربية السعودية بمختلف القطاعات فقد حددت الحكومة السعودية عدد ساعات العمل لكافة العاملين بمختلف القطاعات، على ألا يتم تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات باليوم الواحد، ما إن لم يعتمد رب العمل المعيار اليومي للعمل.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبالتزامن مع الوباء المستجد وانتشاره بالمملكة، فقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحديد ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان المبارك داخل القطاعات بالمملكة العربية السعودية من القطاع العام والقطاع الخاص على أن تكون خمسة ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً، على أن يتم تقسيم العمل على مجموعات بفارق مدة زمنية ساعة واحدة فقط.
حضور الموظفين بمقر العمر في شهر رمضان
تم تقسيم الموظفين بالمملكة العربية السعودية إلى 3 مجموعات خلال شهر رمضان المبارك يفصل بينهما مدة زمنية ساعة واحد، ليحضر الموظفين مقار العمل، على أن يكون تقسيم المجموعات في أيام شهر رمضان المبارك في أوقات العمل الآتية، مع وجود نسبة 25% للعمل عن بعد من إجمالي العاملين بالجهة وفقًا لنظام العمل المرن:
- المجموعة الأولى تكون من الساعة التاسعة والنصف في صباح اليوم وحتى الساعة الثانية والنصف بإجمالي خمسة ساعات.
- أيضًا المجموعة الثانية تكون من الساعة العاشرة والنصف في صباح اليوم وحتى الساعة الثالثة والنصف بإجمالي خمسة ساعات.
- كما أن المجموعة الثالثة تكون من الساعة الحادية عشر والنصف في صباح اليوم وحتى الساعة الرابعة والنصف بإجمالي خمسة ساعات.
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