مكافآت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين السنوية وسلم الرواتب 2021

موظفو الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية يحصلون على رواتب شهرية ثابتة تتحدد وفقًا لسلم الرواتب مع الوظائف المختلفة بالرئاسة التي تختص بشؤون الحرمين الشريفين المسجد النبوي والمسجد الحرام، كما يحصلون على مكافآت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين السنوية وسلم الرواتب 2021.

أهداف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين

الرئاسة العامة لشؤون الحرمين هي واحدة من بين أجهزة الحكومة السعودية المختلفة التي ترتبط بصورة مباشرة برئيس مجلس الوزراء بالسعودية، وتعمل عل تقديم كافة الخدمات والشئون الدينية التي تختص بالحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع تقديم كل سبل الراحة لزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

كما تهدف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين إلى ما يأتي:

نشر تعاليم الإسلام السمحة.

تطويع كافة وسائل الإعلام لإبراز رسالة الحرمين الشريفين على أعلى مستوى.

تنسيق دور المجتمع لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تطوير منظومة أعمال الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

إظهار قيم الإسلام وصورة تعاليم الإسلام الحضارية المشرقة.

سلم رواتب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين وموظفات الحرمين

يضم سلم رواتب الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 12 درجة بسلم الرواتب، ويبلغ راتب أئمة الحرمين 8200 ريال سعودي، في حين يبلغ راتب المؤذنين بالحرم الشريف قيمة 5 آلاف ريال سعودي.

كما أن رواتب الموظفات الحرمين الشريفين تبدأ من 3 آلاف ريال سعودي، حسب وظيفة كل موظفة في الحرمين من كل من المراقبات والمرشدات والإداريات، وأيضًا الوظائف الجزئية، والوظائف الثابتة.

مكافآت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين السنوية

يحصل الموظف العامل بشؤون الحرمين الشريفين على مكافأة سنوية ما إن توفرت به بعض الشروط، أهمها أن يكون وصل إلى آخر درجة بالمرتبة الوظيفية الخاصة به، على أن يكون قضى 8 أعوام بالوظيفة الحالية، ولا يقل تقييمه الوظيفي عن جيد جدًا بالعامين الماضيين، والمكافآت تأتي كما يلي:

إمام الجامع أ يحصل على مكافأة سنوية 4570 ريال سعودي.

إمام الجامع ب يحصل على مكافأة سنوية 3675 ريال سعودي.

إمام المسجد أ يحصل على مكافأة سنوية 2980 ريال سعودي.

إمام المسجد ب يحصل على مكافأة سنوية 2385 ريال سعودي.

إمام المسجد ج يحصل على مكافأة سنوية 1890 ريال سعودي.

مؤذن الجامع يحصل على مكافأة سنوية 1790 ريال سعودي.

مؤذن المسجد يحصل على مكافأة سنوية 1395 ريال سعودي.

خادم المسجد يحصل على مكافأة سنوية 1195 ريال سعودي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموظف الحاصل على خصم من راتبه، أو الذي تم توقف العلاوة الخاصة به في فترة الإجمالي لها يتعدى 15 يوم لا يتم صرف له مكافأة، أيضًا لم يتم صرف مكافأة لهذا الموظف إلا بعد أن يمر عام من تاريخ الخصم الأخير له.