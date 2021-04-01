وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أعلنت مؤخرًا عن أوقات الدوام الرسمي في رمضان 1442 بالمملكة، حيث تم الكشف عن مواعيد العمل الرسمية بشهر رمضان للموظفين المدرجين تحت قائمة لائحة الموارد البشرية التنفيذية بالخدمة المدنية.

أوقات الدوام الرسمي في رمضان 1442 السعودية

الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك بالعمل في الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة العربية السعودية من المقرر أن تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا لتكون مدة الدوام الرسمي للعمل بالسعودية خمسة ساعات.

كما أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمل في رمضان بالتزامن مع الوباء المستجد يتطلب استمرار العمل بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمؤسسات والجهات المختلفة بالمملكة، مع الحرص على استمرار تطبيق نظام العمل المرن بالمملكة بنسبة 25% من العمال للعمل عن بعد من هؤلاء الفئات التي تتعرض بنسبة أكبر للإصابة بالعدوى.

العمل في شهر رمضان المبارك بالسعودية

كما عملت الوزارة على الإقرار بتقسيم حضور الموظفين بالمملكة العربية السعودية لجهات العمل في خلال شهر رمضان المبارك إلى ثلاثة مجموعة تفصل بين كل مجموعة والأخرى ساعة، وتلك المجموعات هي:

المجموعة الأولى للعمل في رمضان تعمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

المجموعة الثانية للعمل في رمضان تعمل من الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.

المجموعة الثالثة للعمل في رمضان تعمل من الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا، وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.

مواعيد العمل في رمضان في مراكز التسوق والمولات بالسعودية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تمديد فترة أوقات العمل في مراكز التسوق والمولات التجارية بالمملكة العربية السعودية، على أن تعمل لمدة 24 ساعة طوال أيام شهر رمضان المبارك.