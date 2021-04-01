طريقة الاستعلام عن طلبات العلاج بالخارج السعودية 1442

تعمل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية على تقديم من الخدمات الإلكترونية كل ما يساعد المواطنين والمقيمين بالسعودية على الحصول على كافة الخدمات الصحية بكل سهولة، كما وفرت وزارة الصحة طريقة الاستعلام عن طلبات العلاج بالخارج إلكترونيًا، وهي خدمة تساعد المستخدم لمتابعة الحالة المقدمة من قبل الهيئات الطبية العامة والمحلية أو من قبل الملحقيات الصحية في الخارج إلى الإدارة العامة للهيئات الطبية والملحقيات الصحية في الخارج.

الاستعلام عن طلبات العلاج بالخارج

خدمة التحقق من طلبات العلاج بالخارج تشمل طلبات العلاج بالمستشفيات المرجعية لغير السعوديين بالمملكة العربية السعودية، كما أن الخدمة يتم تقديم بدون رسوم، ويتم التحقق من طلبات العلاج بالخارج عبر اتباع الخطوات الآتية:

أدخل إلى رابط الاستعلام عن طلبات العلاج بالخارج رسميا.

أكتب رقم الهوية ثم اضغط على استعلام.

تظهر لك كافة معلومات طلبات العلاج بخارج السعودية.

كيفية الحصول على علاج خارج السعودية بأمر ملكي

للحصول على علاج خارج السعودية بأمر ملكي فقد أوضحت وزارة الصحة بالسعودية أن المريض يمكن أن يحصل على أمر ملكي للعلاج خارج المملكة العربية السعودية من الديوان الملكي عبر اتباع ما يأتي:

استخراج أمر سامي من قبل الديوان الملكي.

استخراج قرار من قبل الهيئة الطبية العليا.

تنسيق المريض مع المستشفى التي يتم علاج بها المريض بخارج السعودية.

حجز موعد سفر من قبل الهيئة الطبية العليا.

حجز تذكرة السفر للمريض والمرافق من قبل وزارة الصحة السعودية.

خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال.

خدمة زائرون.

خدمة الإجازات المرضية.

خدمةالوصفة الطبية الإلكترونية.

عيادات الإقلاع عن التدخين.

خدمة حجز موعد فحص المشتبه بإصابتهم بالوباء المستجد.

خدمة الحصول على لقاح كورونا.

خدمة الرعاية النفسية.

خدمة الخريطة التفاعيلة.

خدمة التسجيل للمشاركة مع القوى الزائرة بالحج.

خدمة موعد.

خدمات التوظيف الإلكتروني.

التحقق من إرسال نتيجة فحص العمالة الوافدة للجوازات.

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خدمات وزارة الصحة السعودية للأفراد