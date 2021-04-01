طريقة فك شفرة قناة الجزائرية الرياضية الأرضية الناقلة مباريات المنتخب الجزائري والأندية في بطولات أفريقيا

قناة الجزائرية الرياضية الأرضية من أهم القنوات التي تحظى بمتابعة هائلة من الشعب الجزائري، خاصة فئة الشباب العاشق لمشاهدة كرة القدم، فالقناة تبث عبر شاشتها مباريات المنتخب الوطني الجزائري والأندية الجزائرية التي تشارك في التصفيات الأفريقية، سواء دوري أبطال أفريقيا أو بطولة الكونفدرالية الأفريقية المباريات التي تقام في الجزائر، والقناة هي قناة تبث العديد من البرامج غير الرياضية المتنوعة، وتعتبر من أشهر القنوات الرياضية العربية، التي تكون نسب البحث عن ترددها عالي عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، واستطاعت القناة عام 2018 أن تبث جميع مباريات المنتخب الجزائري في بطولة كأس العالم، وأيضاُ بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر وفاز بها المنتخب الجزائري، بثت القناة جميع مباريات الجزائر عبر شاشتها، مما جعلها من أهم القنوات الرياضية في المنطقة العربية.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية

القناة الجزائرية هي تبع المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أي هي قناة حكومية وليست قناة خاصة، ظلت تبث عبر التردد الأرضي فقط حتى عام 2011، وبعد هذا التاريخ بثت فضائياً على القمر الصناعي المصري نايل سات انطلقت القناة في البث عام 1956 ميلادي، ومنذ ذالك الوقت وهي تبث برامجها المتنوعة على مدار الساعة حتى اللحظة، يقع مقر القناة في العاصمة الجزائر وتبث من استوديوهاتها في الجزائر العاصمة بتقنية HD الحديثة.

التردد 11680 معامل الاستقطاب أفقي H معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 قم بالدخول على قائمة منيو الرئيسية وأختار اللغة العربية.

أضغط على 0000 أو 1234 لكي تظهر صفحة الشفرات.

تسجيل الشفرة الخاصة بالقناة المكونة من 16 رقم وهي “1100001100000000”

سوف يتم نزول القناة على جهازك مباشراً.

في حالة أن القناة لم تنزل فأن جهاز الاستقبال الخاص بك يحتاج تحديث. أهم الحقوق التي تمتلكها القناة الرياضية الجزائرية جميع مباريات المنتخب الجزائري الدولية الودية التي تقام في الجزائر. جميع مباريات الفرق الجزائرية في البطولات الأفريقية التي تقام في الجزائر. مباريات دوري المحترفين الجزائري في كرة القدم. مباريات كافة المسابقات الفردية والجماعية التي تقام في الجزائر. الدوري الجزائري للمحترفين في كرة القدم طريقة إدخال شفرة قناة الجزائرية الرياضية على الرسيفرأهم الحقوق التي تمتلكها القناة الرياضية الجزائريةالدوري الجزائري للمحترفين في كرة القدم يعتبر الدوري الجزائري للمحترفين في كرة القدم من أقوى الدوريات في الوطن العربي، ويتابعه الملايين من الجماهير داخل الجزائر، ويشتهر الجمهور الجزائري بحماسه الكبير في مؤازرة ومناصرة فرقه في كافة المنافسات ويلهب حماس اللاعبين في الملعب، ومن أشهر الفرق الجزائرية فرق المولودية الذي سيلاقي فريق الزمالك في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

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تردد قناة الجزائرية الرياضية على نايل سات