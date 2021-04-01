الصحة العالمية تحذر من وضع كورونا فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضافت المنظمة العالمية، أن توزيع لقاحات كورونا فى أوروبا بطيء بشكل غير مقبول. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، كان قد حدد 14 يوليو تاريخا محددا لتحقيق حصانة جماعية ضد كورونا فى أوروبا بتطعيم 70% من السكان، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

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