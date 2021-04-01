مقتل 6 من قوات الأمن فى هجمات بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الخميس، عن حاكم إقليم هيرات، سيد وحيد قالى، قوله إن 4 من قوات الأمن قتلوا فى هجمات لطالبان على أحياء شينداند وأوبى وبشتون زرغون بالإقليم، وأصيب عدد آخر، مشيرا إلى أن حركة طالبان تكبدت هى الأخرى خسائر بشرية فى الهجمات.

على صعيد أخر، لقى اثنان من أفراد قوات الأمن حتفهما وأصيب فرد آخر فى انفجار فى مركز للشرطة بمدينة هيرات، وفقا لما أفاد به مسؤولو الصحة فى الإقليم.