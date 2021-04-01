جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم الخميس، عن حاكم إقليم هيرات، سيد وحيد قالى، قوله إن 4 من قوات الأمن قتلوا فى هجمات لطالبان على أحياء شينداند وأوبى وبشتون زرغون بالإقليم، وأصيب عدد آخر، مشيرا إلى أن حركة طالبان تكبدت هى الأخرى خسائر بشرية فى الهجمات.
على صعيد أخر، لقى اثنان من أفراد قوات الأمن حتفهما وأصيب فرد آخر فى انفجار فى مركز للشرطة بمدينة هيرات، وفقا لما أفاد به مسؤولو الصحة فى الإقليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 6 من قوات الأمن فى هجمات بأفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.