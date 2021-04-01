قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

قالت الشرطة في أورانج بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن إطلاق نار يوم الأربعاء أدى إلى سقوط “العديد من الضحايا بينهم قتلى”.
أضافت في بيان لها، نشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الوضع لم يعد يمثل تهديدا للجماهير.
وقالت الشرطة، إنه يجري التحقيق في حادث إطلاق النار، مضيفة أن مطلق النار نُقل إلى أحد المستشفيات.
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