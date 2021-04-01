المكسيك تسجل 577 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 203.210، فيما عدد الإصابات 2.238.887.

وترجح الحكومة أن يكون العدد الفعلى للمصابين أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.