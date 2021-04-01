روسيا تعلن موعد توافر الدفعات الأولى من لقاح كوفيفاك

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موراشكو، قوله فى تصريحات متلفزة: "أعتقد أن الدفعات الأولى من اللقاح ستتوافر خلال العشرة أيام الأولى من شهر أبريل".

وأكد موراشكو، أن اللقاح يخضع فى الوقت الراهن لمراقبة الجودة، ثم بعد ذلك سيجرى تداوله.