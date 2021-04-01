جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موراشكو، قوله فى تصريحات متلفزة: "أعتقد أن الدفعات الأولى من اللقاح ستتوافر خلال العشرة أيام الأولى من شهر أبريل".
وأكد موراشكو، أن اللقاح يخضع فى الوقت الراهن لمراقبة الجودة، ثم بعد ذلك سيجرى تداوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن موعد توافر الدفعات الأولى من لقاح كوفيفاك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.