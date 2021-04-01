جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الخميس، عن رئيس المجلس الإقليمى "عطا الله أفغان" قوله "إن الحادث وقع عندما أقلعت المروحية من مقاطعة "جيريشك" وتحطمت فى مقاطعة "نهر سراج" بالإقليم بسبب مشكلة فنية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 3 من قوات الأمن فى تحطم مروحية أفغانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.