وزير الصحة الفرنسي: ذروة إصابات كورونا قد تكون خلال 10 أيام

قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، لراديو فرانس إنتر، إن البلاد قد تصل إلى ذروة الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19 خلال سبعة إلى عشرة أيام بعد أن أعلن الرئيس، إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء عن قيود جديدة لمكافحة الجائحة.
وأمر ماكرون بفرض العزل العام الثالث في فرنسا، وأوضح أن المدارس ستغلق لثلاثة أسابيع في محاولة للتصدي للموجة الثالثة من إصابات كورونا التي قد تجعل المستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى.
وذكر ماكرون أنه قرر تمديد إجراءات العزل العام المفروضة بالفعل في العاصمة باريس وقطاعات واسعة من الشمال وأجزاء من الجنوب الشرقي، لتشمل البلاد بأكملها اعتبارا من يوم السبت ولمدة شهر على الأقل.
وقال فيران: “يمكن أن نصل إلى ذروة الجائحة في غضون سبعة إلى عشرة أيام إذا سارت الأمور وفقا للخطة”.
وتضاعفت الإصابات اليومية الجديدة في فرنسا منذ فبراير إلى ما يقرب من 40 ألف حالة في المتوسط، وتخطى عدد مرضى كوفيد-19 في العناية المركزة 5000 هذا الأسبوع، وهو ما يتجاوز ذروة الإغلاق الثاني الذي استمر ستة أسابيع وطبقته الحكومة الفرنسية أواخر العام الماضي.
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