25 شعبان فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية عبر نظام فارس || الوزارة تدعو لتحديث بيانات الموظفين

دعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منسوبيها من الموظفين الإداريين، تحديث بياناتهم من أجل فتح بطاقات الترقية للوظائف الإدارية عبر نظم الخدمة الذاتية نظام فارس، وفقاً لبطاقة الترقية على أن تكون جميع البيانات دقيقة وصحيحة مع بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمن تنطبق عليه الشروط والقواعد العامة للترقية من الموظفين الذين يشغلون الدرجة الوظيفية، من الثالثة عشر فما دونها جاء ذالك عبر موقع وزارة التعليم الرسمي على تويتر .

موعد فتح بطاقة الترقية للوظائف الإدارية 1442

جاء في إعلان الوزارة أن فتح باب الترقيات سيكون، يوم الثلاثاء 2021/04/06 الموافق 1442/08/25، وينتهي التسجيل يوم 1442/10/15، لمن تنطبق عليهم شروط الترقية التي حددتها الوزارة ودعت الوزارة منسوبيها بالالتزام بمواعيد المحددة.

الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية.

أختيار الخدمات الإلكترونية للعمل.

الدخول منها على بوابة الأفراد وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الشخصي.

تسجيل البيانات الجديدة وتحديث البيانات “تسجيل الدورات التدريبية إذا وجد والمؤهل وكافة الدورات التدريبية”

الضغط على تسجيل وحفظ البيانات الجديدة.

الدخول على رابط نظام فارس الإلكتروني. الضغط على أيقونة حساب المستخدم. الدخول على صلاحية بياناتي. تسجيل البيانات الجديدة المراد أضافتها”الدورات التدريبية، المؤهل، الدرجة الوظيفية” الضغط على تحديث البيانات وبذالك تتم عملية التحديث.

أن يكون البرنامج التدريبي خلال مدة بقاء الموظف في المرتبة الحالية.

عدم تزامن أكثر من برنامج تدريبي في وقت واحد.

يجب أن لا تقل مدة البرنامج التدريبي عن ثلاثة أيام بمعدل 15 ساعة تدريبية.

يجب وشرط أساسي أن يكون البرنامج معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو أدارات التعليم

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