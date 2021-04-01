حاسبة حساب المواطن 1442

يرغب المواطنون في المملكة العربية السعودية التعرف علي حاسبة حساب المواطن،يتم تحديد سعر المؤازرة في منظومة حساب المواطن بناء على القيمة الشهرية الإضافية المنتظر وقوعها لجميع البضائع والخدمات اللازمة للأسر السعودية، ولذا نتيجة للإصلاحات الاستثمارية مع التنفيذ بمعايير استهلاكك معينة لمنتجات الطاقة مثل البنزين والكهرباء.
وقد أجريت بحوث متنوعة للوصول لتكلفة الدعم الملائم، وايضاً تكليف آلية احتسابه، وسوف يتم رصد معدل العون بصورة متواصلة وإعادة النظر فيه والتأكد من كونه وافيًا لتغطية آثار الإصلاحات الاقتصادية.
وتقدم بوابة الموقع الالكترونية فرصة التأكد من الدعم المستحق عبر الحاسبة التقديرية على الموقع، والتي تسمح فرصة حساب السعر التقديرية للدعم النقدي الذي تستحقه العائلة.حاسبة حساب المواطن
- ادخل الموقع الأساسي والموثق والرسمي لحساب المواطن.
- اضغط على الأيقونة الخضراء، التي تختص الحاسبة التقديرية والتي تبقى في منتصف الشاشة على الأيسر.
- سيظهر أمامك سؤالين، الأول هل أنت مسجل في البرنامج؟ والـ2 هل أنت شخص منفصل أم أنت رب عائلة؟
- لو اخترت رب عائلة سوف تظهر أمامك خانات لإدخال عدد التابعين لك فوق 18 عامًا وأسفل 18 والدخل الكلي للعائلة.
لو اخترت اختيار منفصل، سيطلب منك البرنامج إدخال مجموع دخلك ليس إلا.
- قبل أن تضغط على شارة احسب باللون الأخضر في أدنى الخيارات الفائتة يلزم أن تتأكد من توافق المبلغ المدخل مع الذي أدخلته وقت الاشتراك في البرنامج إضافة إلى توافق بيانات التابعين المدخلة وقت الاشتراك.
- سيظهر لك حتى الآن ذلك المبلغ التقديري للدعم الذي تستحقه.
كانت هذه الخطوات لطريقة حاسبة حساب المواطن للمواطنين الذين لا يعلمون ما هو المبلغ المقرر لهم في حساب الدعم للمواطن، أما إذا كان لديكم اي استفسارات أتركها لنا بتعليق وسوف نجيب عليك في أقرب وقت.
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