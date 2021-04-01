لأول مرة.. اكتشاف أشعة سينية قادمة من "الكوكب الغريب"

يُطلق على أورانوس "أغرب كوكب" في النظام الشمسي نظرا لدورانه الجانبي وعدم توفره على سطح حقيقي، إلا أن اكتشافا جديدا أضاف المزيد من الغموض إلى العملاق الجليدي الغريب.
ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن علماء الفلك اكتشفوا الأشعة السينية القادمة من أورانوس لأول مرة.
وأضافت "تم سابقا اكتشاف الأشعة السينية القادمة من المذنبات والزهرة والأرض والمريخ وزحل وبلوتو والمشتري.. لكن للمرة الأولى يتم اكتشافها قادمة من عملاق جليدي، مثل أورانوس".
وجاء الاكتشاف بعدما دقق الباحثون في بيانات مرصد "Chandra X-ray" التابع لناسا في عامي 2002 و2017.
وقالوا، في بيان: "سلطت البيانات الضوء على اكتشاف واضح للأشعة السينية من الملاحظة الأولى".
ويرجح فريق العلماء أن الحلقات المحيطة بأورانوس تنتج الأشعة السينية، على غرار تلك الخاصة بزحل، كما يعتقدون أنها تأتي من الشفق كما يحدث على كوكب المشتري.
وذكر المصدر: "يمكن أن يساعد تحديد مصادر الأشعة السينية من أورانوس علماء الفلك على فهم أفضل لكيفية إطلاق الأجسام الغريبة في الفضاء، مثل الثقوب السوداء المتنامية والنجوم النيوترونية".
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