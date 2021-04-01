فرنسا تصل لذروة الموجة الثالثة من كورونا خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الفرنسية قررت تمديد إجراءات الإغلاق، التى بدأ تطبيقها فى بعض مناطق فرنسا فى وقت سابق من مارس، لتشمل مناطق أخرى. وستُغلق جميع المتاجر غير الأساسية من يوم السبت، وسيكون هناك حظر على الابتعاد عن المنزل لمسافة تزيد عن 10 كيلومترات دون سبب وجيه.

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