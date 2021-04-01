بولندا تسجل 35251 حالة إصابة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البولندية اليوم رقما قياسيا بلغ 35251 حالة إصابة جديدة بكورونا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من الوباء دفع خدماتها الصحية إلى حدودها القصوى.
وفي المجموع أبلغت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة عن 2.356.970 حالة إصابة بفيروس كورونا و53665 حالة وفاة في البلاد.
وأوضح المسؤولون في بولندا، قبل أيام أن هذه "الموجة الثالثة" من الوباء مدفوعة بنوع الفيروس شديد العدوى الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، والذي يسبب الآن معظم حالات الإصابة الجديدة.
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