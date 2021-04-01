عروض تقسيط السيارات في رمضان تويوتا لاند كروزر ديزل اقساط اقل من 1000 ريال

تتوسع عروض تقسيط السيارات في رمضان لتشمل إمكانية الحصول على سيارات تويوتا لاند كروزر ديزل اقساط اقل من 1000 ريال خلال فترة محددة تنتهي بنهاية العرض الذي يقدمه وكيل تويوتا في السعودية شركة عبداللطيف جميل مع التأكيد على أن هذا العرض يشمل سيارات لاند كروزر موديل 2021 التي يتم بيعها عن طريق الوكيل للأفراد وليس عن طريق الشركات للأفراد أو عن طريق الوكيل للشركات أي أن العرض متاح للأفراد فقط وليس للشركات.

سعر تويوتا لاند كروزر 2021

هناك 5 طرز من تويوتا لاند كروزر v6 لكل طراز منها سعر ولكن الشيء المشترك في هذه الموديلات هو أن السعر متقارب جدًا حيث يبدأ سعر أول موديل من هذه السيارات وهو GXR1 V6 عند سعر 207 ألف ريال في حين يصل سعر لاند كروزر GXR1 Plus V6 في السعودية إلى 213 ألف ريال في حين يصل سعر الطراز الثالث وهو GXR2 V6 إلى 225 ألف ريال.

أما سعر الموديل الرابع GXR2 Plus V6 يأتي في حدود 236 ألف ريال في حين يصل السعر الإجمالي لموديل لاند كروزر GXR3 V6 في السعودية إلى 225 ألف ريال شامل ضريبة القيمة المضافة التي تصل إلى 15 % من سعر السيارة نقدًا .

عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر ديزل

كما سبق القول فإن عروض شركة تويوتا تشمل سيارات لاند كروزر موديل 2021 بشرط الشراء من الشركة نفسها على أن يشمل العرض صيانة دورية مجانية لمدة 3 سنوات أو 70 ألف كم أيهما أقرب وينطبق هذا البرنامج على السيارات المباعة من 1 مارس 2021 وحتى 30 يونيو المقبل على أن يسري هذا العرض على السيارة حتى وإن تغير مالكها مع عدم إمكانية نقل العرض إلى سيارة أخرى لنفس المالك.

تويوتا لاند كروزر اقساط اقل من 1000 ريال



إذا أردت الحصول على عروض سيارات اقساط اقل من 1000 ريال كل ما عليك أن تدفع أكثر من نصف الثمن كدفعة مقدمة ثم تقوم بتوزيع الأقساط المتبقية على 60 شهرًا أما في حالة زيادة المبلغ عن الستين شهرًا فسيكون عليك في هذه الحالة أن تؤجل سداد جزء من الثمن إلى دفعة التملك لكن في حدود أقل من 40 % من ثمن السيارة.