بالفيديو.. بايدن يتعثر من جديد أثناء صعوده إلى الطائرة

تعثر الرئيس الأميركي جو بايدن من جديد أثناء صعوده إلى طائرة "إير فورس ون"، دون أن يسقط، حسب ما رصده مقطع فيديو نشره موقع "ديلي كالر".
وأظهر الفيديو بايدن وهو يصعد درج طائرة الرئاسة بحذر شديد للتوجه إلى مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا.
وكان الرئيس الأميركي البالغ من العمر 78 عاما يحمل معه حقيبة ومظلة تحت المطر الغزير. وحين بلغ منتصف السلم، تعثرت قدماه بعد أن فوت درجا، لكنه تدارك الأمر وحافظ على توازنه، دون أن يسقط.
ويأتي هذا التعثر بعد أيام قليلة من رصد مقطع فيديو لبايدن وهو يسقط 3 مرات متتالية، أثناء صعوده درجات السلم المؤدي إلى طائرة "إير فورس ون".
وألقت كارين جان بيير، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، آنذاك باللوم في هذه "السقطات" على الطقس الذي كان عاصفا، إذ كانت الرياح قوية للغاية، على حد قولها.
وأضافت كارين في حديثها للصحفيين بالطائرة الرئاسية: "الجو عاصف للغاية، وصعدت الطائرة بصعوبة. صحة الرئيس جيدة ولا إصابات".
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