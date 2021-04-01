عيد الفصح.. "فيديو مذهل" لأبرز المعالم المسيحية في فلسطين

جالت طائرة من دون طيار فوق أبرز المعالم المسيحية في الأراضي الفلسطينية، بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح هذه الأيام لدى المسيحيين في مختلف أنحاء العالم.
وأظهرت المشاهد التي التقطتها كاميرا وكالة رويترز الأديرة القديمة، وقوارب الصيد الصغيرة في بحر الجليل، والصحاري التي تقضم أطراف المدن.
ولمدة عام، كانت المواقع المسيحية في الأراضي الفلسطينية، مثل الأماكن المقدسة الأخرى، تخضع لدرجات متفاوتة من الإغلاق أو التقييد، ومحرومة من الحجاج الأجانب بسب تفشي فيروس كورنا.
وكانت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، مسقط رأس السيد المسيح، أول منطقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تم إغلاقها قبل عيد الفصح في العام الماضي.
وتسبب الجائحة في إغلاق كنيسة المهد وكنيسة القيامة في القدس المحتلة، وتبعتها كنائس أخرى بعد ذلك بوقت قصير، بما في ذلك التي بنيت فوق المواقع التي يعتقد المسيحيون أن المسيح قد صلب فيها وأن قيامته ستكون فيها.
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