جدة - نرمين السيد - وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "ديلى كالر"، بايدن وهو يصعد درج طائرة الرئاسة بحذر شديد ويحمل معه حقيبة ومظلة تحت المطر الغزير. وحين بلغ منتصف السلم، تعثرت قدماه بعد أن فوت درجا، لكنه تدارك الأمر وحافظ على توازنه، دون أن يسقط.
ويأتى هذا التعثر بعد أيام قليلة من رصد مقطع فيديو لبايدن وهو يسقط 3 مرات متتالية، أثناء صعوده درجات السلم المؤدى إلى طائرة "إير فورس ون".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. بايدن يتعثر من جديد أثناء صعوده الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.