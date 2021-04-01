فيديو.. بايدن يتعثر من جديد أثناء صعوده الطائرة

جدة - نرمين السيد - وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "ديلى كالر"، بايدن وهو يصعد درج طائرة الرئاسة بحذر شديد ويحمل معه حقيبة ومظلة تحت المطر الغزير. وحين بلغ منتصف السلم، تعثرت قدماه بعد أن فوت درجا، لكنه تدارك الأمر وحافظ على توازنه، دون أن يسقط.

ويأتى هذا التعثر بعد أيام قليلة من رصد مقطع فيديو لبايدن وهو يسقط 3 مرات متتالية، أثناء صعوده درجات السلم المؤدى إلى طائرة "إير فورس ون".