الجامعة العربية تنظم الاجتماع الثانى للجنة المؤقتة للملكية الفكرية

جدة - نرمين السيد - تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، الاجتماع الثانى للجنة المؤقتة للملكية الفكرية فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك يوم 4 أبريل، عبر تقنية الاتصال المرئى بمشاركة عدد من ممثلى الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.





وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة هى لجنة مؤقتة خاصة بالتفاوض حول أعداد ملحق قانونى للملكية الفكرية فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مكمل للبرنامج التنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاريبين الدول العربية. ومن المقرر فى هذا الاجتماع استكمال إعداد مسودة الملحق للوصول إلى الصيغة النهائية له من قِبل الدول العربية المشاركة.

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