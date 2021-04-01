الان تسجيل منصة مدرستي التعليمية لطلاب جميع المراحل التعليمية للدخول على موقع مدرستي العودة للمدرسة

تسجيل منصة مدرستي التعليمية، نعرض لكم عبر موقعنا ثقفني آخر الأخبار والمستجدات حول منصة مدرستي، وذلك بعد تساؤلات واستفسارات كثيرة من قبل الطلبة والطالبات عن طريقة تسجيل الدخول وطريقة حل الواجبات بشكل الكتروني، تعد منصة مدرستي التعليمية أحد أبرز المنصات الإلكترونية التي يتم استخدامها في الفترة الأخيرة من اجل سير العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، والتي تأتي كبديل عن الذهاب إلي المدراس خلال فترة إنتشار فيروس كورونا المستجد، ولحماية المجتمع وأفراده.رابط تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية 1442
من الضروري أن يقوم طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية بجميع مراحل التعليم عبر المدارس بجميع محافظات المملكة، ومن ثم يتم الاستمتاع بكافه الخدمات الإلكترونية الموجودة على المنصة الرئيسية، والتي تتنوع ما بين التفاعلية وتقنيات الواقع المعزز، وحل الواجبات وتحميل الكتب المدرسية ،وغيرها من الخدمات التي تسهل على الطالب اجراءات فهمه ودراسته للمنهج العلمي المقدم له.خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي السعودية 1442
إليكم أفضل الخطوات وابسطها من اجل التسجيل في منصة مدرستي السعودية والبدء في حضور الدروس.
- أبدا عزيزي الطالب بالذهاب إلى موقع منصة مدرستي الإلكترونية 1442 من هنا.
- ثم قم بالذهاب إلى أيقونة تسجيل الدخول.
- قم بتسجيل بيانات الدخول من الإسم ورقم الهوية الوطنية، والرقم السري.
- في النهاية اضغط على مربع تسجيل.
وبعد ذلك يتم حضور الدروس وبعدها قم بحل الواجبات علي كل درس، ليتم بشكل تلقائي تسجيل إجاباتك وإرسالها إلى المعلم لتصحيحها، من خلال ايقونة تقارير المخصصة لرفع الواجب على الموقع، بجانب اتاحة كم هائل من الايقونات التي ساهمت باكمال العملية التعليمية فى ظل الازمة الراهنة
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